(ANSA) - ASCOLI PICENO, 6 GEN - In alcuni comuni delle Marche le scuole domani rimarranno chiuse a causa del maltempo. Niente lezioni fino a lunedì ad Ascoli Piceno, per decisione del sindaco Guido Castelli, e, sempre nell'Ascolano, scuole chiuse anche a Folignano e Maltignano. Anche a San Severino Marche il sindaco Rosa Piermattei ha deciso di posticipare a lunedì il rientro in classe degli alunni per la presenza di ghiaccio su molte strade del territorio comunale.