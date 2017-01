Papa: clochard distribuiscono opuscoli su misericordia

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - All'Angelus dell'Epifania il Papa ha donato oggi ai fedeli 50 mila copie dell'opuscolo tascabile Icone di Misericordia, con spunti di riflessione e preghiera da brani evangelici. A distribuire in piazza i libretti, circa 300 poveri, senzatetto e profughi, insieme a volontari e religiosi. "Anche nella nostra vita ci sono diverse stelle, luci che brillano e orientano. Sta a noi scegliere quali seguire", ha detto Francesco sulla tradizione della stella che guidò i Magi. "Ci sono luci intermittenti - ha detto -, che vanno e vengono, come le piccole soddisfazioni della vita: anche se buone, non bastano, perché durano poco e non lasciano la pace che cerchiamo". Ci sono poi "le luci abbaglianti della ribalta, dei soldi e del successo, che promettono tutto e subito: sono seducenti, ma con la loro forza accecano e fanno passare dai sogni di gloria al buio più fitto". I Magi, invece, "invitano a seguire una luce stabile e gentile, che non tramonta, perché non è di questo mondo: viene dal cielo e splende nel cuore".