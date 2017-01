Guida con alcol 6 volte oltre il limite, si scontra e fugge: 41enne denunciata

Si è messa alla guida con un tasso alcolico del sangue di circa sei volte superiore al consentito e ha provocato un incidente, dandosi poi alla fuga. La donna, una polacca di 41 anni, residente a Copparo (Ferrara) è stata poi bloccata dai carabinieri e denunciata in stato di libertà alla Procura di Ferrara per guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, e guida in stato di ebbrezza con coinvolgimento in sinistro stradale.

L’incidente era avvenuto in località Coccanile di Copparo: la donna mentre percorreva via Cavallari a bordo del proprio autoveicolo, si è scontrata con un’altra auto poi scappando. Quando è stata rintracciata è stata sottoposta ad accertamento alcolemico: aveva una concentrazione di alcol nel sangue pari a 3,38 e 3,03 g/l (0,50 il limite). La patente di guida le è stata ritirata e l’autovettura è stata sequestrata ed affidata in custodia giudiziale.