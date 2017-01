(ANSA) - PERUGIA, 6 GEN - Sono tutte regolarmente transitabili le strade dell'Umbria interessata dall'ondata di gelo. La polizia stradale ha riferito che non nevica praticamente più. Qualche fiocco continua a cadere solo su Norcia. La temperatura si mantiene bassa dovunque, spesso con valori vicini allo zero. I timori sono quindi legati al ghiaccio, in particolare durante la notte, favorito anche dal vento gelido. Numerosi ma piccoli interventi legati al maltempo sono stati compiuti dai vigili del fuoco praticamente lungo tutta la fascia appenninica. Non vengono comunque segnalate situazioni di particolare disagio.