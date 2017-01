(ANSA) - MILANO, 6 GEN - "Per noi vale solo la sentenza della Corte di Cassazione", quella con cui Alberto Stasi è stato riconosciuto definitivamente il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, e condannato a 16 anni di carcere. E' quel che ha ripetuto anche oggi la mamma di Chiara, Rita Poggi, replicando a stampa e tv che in questi giorni sono ritornati sul 'giallo' di Garlasco e sulle nuove indagini difensive che adombrano sospetti su Andrea Sempio, amico di loro figlio Marco. La madre di Chiara, che non vuole entrare nel merito degli ultimi sviluppi del caso riportati stamani dal Corriere della Sera, parlando al telefono con l'ANSA ha solo ancora una volta aggiunto di essere "dispiaciuta": "per noi non c'è mai pace".