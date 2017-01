(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Rami, alberi, pali, insegne, antenne e tegole caduti a causa del vento forte a Roma e provincia. Dei 110 interventi effettuati dai pompieri da stamattina alle 8, circa 90 sono legati al maltempo. A quanto reso noto dai pompieri, al momento ci sono altre 100 richieste di intervento in coda. In particolare un albero in piazza Zama, zona San Giovanni, è crollato abbattendosi sulle auto in sosta.