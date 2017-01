(ANSAmed) - TUNISI, 7 GEN - La magistratura tunisina ha notificato in carcere 4 ordini di custodia cautelare al terrorista tunisino Moez Fezzani, noto come Abu Nassim, considerato tra i reclutatori dell'Isis in Italia ed estradato dalle autorità del Sudan in Tunisia il 23 dicembre scorso. Lo ha reso noto il portavoce del polo giudiziario antiterrorismo di Tunisi Sofiene Selliti precisando che oltre a Fezzani stati colpiti da ordinanze di custodia cautelare in carcere altri tre terroristi islamici e sua moglie. I magistrati tunisini accusano Fezzani di essere coinvolto negli attentati del museo del Bardo e di Sousse del 2015 e di un tentato attentato kamikaze al mausoleo di Habib Bourguiba a Monastir nell'ottobre 2013.