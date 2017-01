Iraq: premier turco in visita a Baghdad

(ANSA) - BAGHDAD, 7 GEN - Il premier turco Binali Yildrim è giunto a Baghdad per una serie di incontri con i leader locali nel tentativo di migliorare le relazioni tra i due paesi, tese dopo l'ingresso non autorizzato di truppe turche nel nord dell'Iraq. Lo riferisce la tv di stato irachena. Non ci sono particolari sull'agenda della visita, la prima dopo le divergenze sull'intervento di Ankara, ma l'ambasciatore turco in Iraq Faruk Kaymakci in un tweet ha detto di "sperare che la visita apra un nuovo capitolo nelle relazioni tra Turchia e Iraq'. La presenza di 500 militari turchi nella regione di Bashiqa, a nordest di Mossul, è una "palese violazione" della propria sovranità, afferma Baghdad. Mentre la Turchia sostiene che le truppe sono state richieste dall'esercito iracheno e ha ignorato la richiesta di ritirarle.