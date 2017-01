Obama, 'negli ultimi otto anni un nuovo capitolo storia Usa'

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Martedì Barack Obama pronuncerà il suo "messaggio finale", il suo "discorso di addio al popolo americano" e come ha detto lui stesso, nel consueto discorso settimanale del sabato, sottolineerà che "negli ultimi otto anni abbiamo aggiunto un nuovo capitolo alla nostra storia". "Insieme abbiamo mutato l'economia che si restringeva e perdeva posti di lavoro in una economia che cresce e fa crescere l'occupazione", ha detto Obama rivolgendosi agli americani. Ora oltre 20 milioni di americani in più hanno l'assicurazione sanitaria e "abbiamo portato a casa gran parte delle nostre valorose truppe da Iraq e Afghanistan, abbiamo tolto di mezzo per sempre bin Laden e migliaia di altri terroristi. Abbiamo aperto un nuovo capitolo col popolo di Cuba, fermato il programma nucleare iraniano" e "unito il mondo attorno ad un accordo sul clima che potrà salvare il pianeta". Questo, ha affermato Obama, sarà il centro del suo discorso, che pronuncerà a Chicago perche' e lì che "la mia carriera nel servizio pubblico è iniziata".