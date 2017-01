(ANSAmed) - BEIRUT, 7 GEN - Almeno 15 persone sono rimaste uccise oggi dall'esplosione di un'autobomba in una città controllata da gruppi ribelli nel nord della Siria, non lontano dalla frontiera con la Turchia. Lo riferiscono attivisti locali. L'attentato, che non è stato finora rivendicato, è avvenuto in un affollato mercato della città di Azaz, nella provincia di Aleppo. Secondo alcune fonti, i morti potrebbero essere oltre 20.