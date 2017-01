(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una dichiarazione, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Lelio Lagorio, "esponente di spicco del socialismo italiano, presidente della Regione Toscana, parlamentare per più legislature e apprezzato ministro della Difesa". "Lagorio - ha detto Mattarella - era un giurista colto e rigoroso, un uomo del dialogo, un servitore dello Stato".