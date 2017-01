(ANSAmed) - BEIRUT, 7 GEN - Almeno 11 civili, di cui cinque minori appartenenti alla stessa famiglia, sono stati uccisi nelle ultime 24 ore in raid aerei della Coalizione a guida Usa nella provincia siriana di Raqqa, secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). I cinque minori sono morti con due donne della famiglia in un bombardamento sul villagio di Al Swidiyyeh. Secondo un bilancio dell'Ondus, sono stati 467, di cui 108 minori, i civili uccisi nei bombardamenti della Coalizione a guida americana nel 2016.