(ANSAmed) - BEIRUT, 7 GEN - Il primo ministro iracheno, Haidar al Abadi, ha affermato che un accordo con la Turchia è stato raggiunto oggi, durante una visita a Baghdad del primo ministro turco Binali Yildrim, per il ritiro delle truppe di Ankara schierate nel nord dell'Iraq dallo scorso anno. Lo riferisce la televisione di Stato irachena. Le forze di Ankara sono schierate nella località di Bashiqa, a nord-est di Mosul, dove hanno addestrato miliziani sunniti che hanno preso parte all'offensiva lealista per riconquistare la città considerata 'capitale' dello Stato islamico in Iraq. La presenza di truppe turche, che secondo Baghdad sono entrate in territorio iracheno senza permesso, ha provocato forti tensioni tra i due Paesi. (ANSAmed).