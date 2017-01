Ghiaccio e neve fanno una strage: otto morti in 48 ore

Ben otto sono le vittime del gelo che in tutta Italia: Milano, Firenze e Messina. Le vittime: un clochard polacco di 66 anni ritrovato in un palazzo abbandonato in via Antegnati, periferia di Milano. A Capriano (Monza) un'altra vittima del gelo: un pensionato di 81 anni a ridosso del fiume Bevera, non lontano da casa sua: malato di Alzheimer si era allontanato con indosso solo un maglione e le ciabatte, ha probabilmente perso l’orientamento ed è stato sopraffatto dall'arrivo del buio. Terza vittima a Firenze: un 49enne polacco senza fissa dimora è morto per assideramento in un giardino tra il Lungarno Santa Rosa e le mura di San Frediano, nel centro storico. Un 44enne, sposato e padre di tre figli, è morto per assideramento nel centro di Avellino all’interno un centro commerciale abbandonato di proprietà del Comune dove trovava ricovero da circa tre anni. Un morto anche a Messina, un rumeno di 46 anni, ritrovato in un imbarcadero privato. Secondo le prime informazioni era malato da tempo. Un malore o una caduta provocata dal ghiaccio avrebbero causato la morte di una 49enne ad Altamura, nel Barese. Altra vittima, un 50enne senza fissa dimora trovato morto davanti alla chiesa dell’Immacolata nel centro di Latina. Un indiano è morto ad Aversa (in provincia di Caserta). Pescara-Fiorentina - in programma domenica alle 15 - è stata rinviata causa neve.