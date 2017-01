(ANSA) - LISBONA, 7 GEN - L'ex presidente socialista del Portogallo Mario Soares è morto oggi a Lisbona all'età di 92 anni. Lo rende noto la rete all-news portoghese Sic Noticias. Soares era ricoverato nell'ospedale della Croce Rossa di Lisbona dal 13 dicembre e le sue condizioni erano peggiorate alla vigilia di Natale, quando era entrato in coma. Soares era nato a Lisbona il 7 dicembre 1924. Prima di diventare presidente era stato primo ministro. Da sempre oppositore della giunta militare al potere in Portogallo, Soares aveva vissuto lunghi anni in esilio, fino al 25 aprile 1974, giorno della rivoluzione dei garofani che portò la democrazia nel paese.