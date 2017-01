Sri Lanka: progetto porto Cina, scontri

(ANSA) - COLOMBO, 7 GEN - Almeno 23 persone, quasi per metà agenti di polizia, sono rimasti feriti oggi in Sri Lanka in scontri fra oppositori e sostenitori del 'Progetto di sviluppo del sud', inaugurato oggi dal primo ministro Ranil Wickramasinghe, che prevede la costruzione da parte di una compagnia cinese ad Hambantota di un importante porto ed di un parco industriale. La polizia aveva bloccato tutte le vie principali di ingresso all'area dove si doveva svolgere la cerimonia di inaugurazione, ma centinaia di membri dell'Opposizione Unita cingalese, insieme ad abitanti dei villaggi della zona e a monaci buddisti sono riusciti a raggiungerla in corteo. Ma a poche centinaia di metri dalla meta sono scoppiati i tafferugli. Il 'Progetto di sviluppo del sud', di un valore di 1,4 miliardi di dollari, è stato assegnato alla compagnia statale China Merchants Ports Holding Company, che avrà l'80% delle azioni della joint venture che gestirà il complesso.