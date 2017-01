Afghanistan: Usa, nostro impegno non terminerà il 20 gennaio

(ANSA) - KABUL, 8 GEN - L'impegno degli Usa in Afghanistan "non terminerà il 20 gennaio, tutt'altro": lo ha detto in visita a Kabul il sottosegretario di Stato americano per gli Affari politici, Thomas Shannon. Nella capitale afghana il consigliere del segretario di Stato John Kerry ha incontrato il presidente Ashraf Ghani e il coordinatore del governo Abdullah Abdullah per ribadire, riferisce l'ambasciata Usa, "la forte cooperazione" fra Afghanistan e Stati Uniti ed il riconfermato impegno per la pace, la sicurezza e la prosperità afghana. Proponendosi di fugare i dubbi sui propositi della nuova amministrazione guidata da Donald Trump, Shannon ha sottolineato che "il nostro impegno in Afghanistan non terminerà il 20 gennaio, tutt'altro, si approfondirà perché l'importanza strategica di questa relazione è evidente per tutti". Domani Shannon sarà a Vienna dove guiderà la delegazione americana alla riunione del Comitato che supervisiona il Piano onnicomprensivo di azione congiunta (JCPOA) riguardante il programma nucleare iraniano.