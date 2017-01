Maltempo: in Puglia ancora neve e strade ghiacciate

(ANSA) - BARI, 8 GEN - Non si allenta la morsa del gelo in Puglia dove l'eccezionale ondata di maltempo sta provocando numerose criticità con Comuni e masserie isolati a causa della neve, ospedali, come quello di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, difficilmente raggiungibili, strade impraticabili con neve e ghiaccio, produzioni agricole distrutte. Gli aeroporti sono aperti a singhiozzo. Le zone dove si registrano maggiori criticità sono quelle delle Murgia e in numerosi Comuni del Tarantino. A Bari stamani non nevica ma le strade sono piene di ghiaccio e il sindaco Antonio Decaro ha vietato la circolazione delle auto senza catene o pneumatici termici. Decaro ha annunciato su Facebook che le scuole cittadine rimarranno chiuse lunedì 9 e martedì 10 gennaio. "Lunedì e martedì a Bari - scrive il sindaco su Fb - le scuole resteranno chiuse, a causa delle condizioni meteorologiche che si confermano avverse. Mi raccomando, sono sicuro che in questi giorni studierete a casa. Un poco :)".