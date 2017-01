(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Un bombardiere americano a lungo raggio utilizzato per il trasporto di testate nucleari ha perso un motore durate un recente volo di addestramento: lo ha reso noto l'aeronautica militare statunitense. Lo riporta il quotidiano britannico The Independent. Il B-52 Stratofortress ha perso uno dei suoi otto motori turbogetto quando si trovava a circa 45 chilometri dalla base di Minot, in North Dakota. Il velivolo progettato per trasportare fino a 32mila chili di testate nucleari al momento dell'incidente non aveva esplosivi a bordo, ha detto un portavoce della Air Force. L'aereo e' atterrato in sicurezza utilizzando i rimanenti sette motori e nessuno dei membri dell'equipaggio e' rimasto ferito. Prodotto dalla Boeing a partire dal 1955, il B-52 Stratofortress e' ancora in servizio.