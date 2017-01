(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Sono lieto" di incontrare Theresa May per la prima volta il mese prossimo: lo ha scritto oggi il presidente eletto in un tweet definendo "molto speciale" il rapporto tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Venerdì scorso Londra ha fatto sapere che la premier Theresa May incontrerà Trump a Washington nelle settimane successive al suo insediamento il 20 gennaio prossimo. I collaboratori di May hanno incontrato i loro colleghi americani il mese scorso per finalizzare la visita, ma una data non e' stata ancora annunciata.