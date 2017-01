Grillo pensa a divorzio da Farage. Si vota su futuro in Ue

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - M5S di nuovo alle 'urne'. Questa volta, e con un preavviso nullo ("le consultazioni saranno aperte dalle 10 alle 19 di oggi 8 gennaio e dalle 10 alle 12 di domani"), Beppe Grillo chiede di scegliere quale futuro avrà a Strasburgo il MoVimento. In quale gruppo, cioè, dovrà far confluire i propri eletti. Attualmente nell'Efdd (la cui natura è cambiata, spiega il leader M5S), la scelta può essere fatta tra l'Alde ("gli unici ad aprire un dialogo con noi"), il Misto (ma non essere in un gruppo vuol dire non contare, è l'avvertimento) o restare in Efdd.