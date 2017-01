(ANSAmed) - GAZA, 08 GEN - Si allarga a Gaza la protesta popolare per il grave razionamento dell'energia elettrica - appena tre ore al giorno - che impedisce alla popolazione di ripararsi dai rigori dell'inverno. Manifestazioni di collera sono avvenute negli ultimi giorni nei campi profughi di al-Boureij e Nusseirat, presso Gaza City. Fonti locali riferiscono che centinaia di persone sono scese in strada e hanno dato fuoco a pneumatici. Reparti anti-sommossa di Hamas sono intervenuti per riportare l'ordine e, di fronte alla violenza delle proteste, sono stati costretti a sparare in aria per disperdere i manifestanti. Non si ha notizia di feriti. Fonti locali riferiscono che di notte in diversi rioni di Gaza molti scendono in strada, accendono falò e dispongono attorno sedie per scaldarsi tutti assieme.