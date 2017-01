L.elettorale:Cicchitto, Mattarellum è riffa, Italicum non va

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Diversamente da quello che afferma il vicepresidente Giachetti non c'è più alcun rapporto fra il quadro politico e anche elettorale di alcuni anni fa, che era caratterizzato da un bipolarismo dominante, e quello attuale segnato come minimo da un tripolarismo che renderebbe il Mattarellum una sorta di riffa collegio per collegio, indipendentemente addirittura dalla forza dei singoli poli". Lo afferma in una nota Fabrizio Cicchitto di Ncd. "Rispetto all'Italicum, poi - aggiunge - non funzionano neanche il premio di maggioranza ad una sola lista e i ballottaggi. Di conseguenza calma e gesso. Aspettiamo il pronunciamento della Corte - è l'invito - e poi ragioniamo a livello parlamentare andando al di là delle tradizionali divisioni tra maggioranza di governo e opposizioni. Fra l'altro al Senato non ci sarebbe spazio per forzature da parte di un solo partito anche se esso ha la maggioranza relativa", avverte.