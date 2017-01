Brexit: May, piani negoziali governo in 'prossime settimane'

(ANSA) - LONDRA, 8 GEN - Theresa May promette che il governo britannico definirà i suoi piani negoziali per la Brexit "nelle prossime settimane" e nega che esso si sia "impantanato" a dispetto della bufera scatenata nei giorni scorsi dalle polemiche dimissioni dell'ambasciatore di Londra all'Ue, Ivan Rogers. "Non siamo affatto impantanati", dice oggi May in un'intervista a Sky News, pur senza date precise sui piani annunciati. Mentre ribadisce la volontà di raggiungere con Bruxelles "il migliore accordo possibile sulle nostre relazioni commerciali con l'Unione Europea".