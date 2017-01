Il Papa durante la messa: "Se i bimbi hanno fame allattateli pure"

«E' incominciato il concerto, eh?». Lo ha detto papa Francesco, scherzando sul pianto dei bambini, durante la messa nella Cappella Sistina in cui ha battezzato 28 neonati. «Perché i bambini si trovano in un posto che non conoscono - ha sottolineato -, si sono alzati prima del solito, forse. Incomincia uno, dà la nota, e poi gli altri scimmiottano e tutti piangono... E qualcuno piange semplicemente perché ha pianto l’altro». «Gesù ha fatto lo steso eh? - ha quindi detto il Pontefice -. A me piace pensare che la prima predica di Gesù nella stalla è stato un pianto».

«Siccome la cerimonia è un po' lunga, qualcuno piange di fame... Se è così, voi mamme allattateli senza paura, con normalità, come la Madonna». Lo ha detto papa Francesco durante l’omelia "a braccio" nella messa nella Cappella Sistina in cui battezza 28 neonati, di cui 15 bambini e 13 bambine. Il Papa ha voluto così infrangere ancora una volta il tabù di chi vuole impedire alle mamme di allattare in pubblico.