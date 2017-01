(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Votare informati è importante". Lo scrive su Facebook Carlo Sibilia, deputato M5S ed ex membro del Direttorio per chiedere agli iscritti pentastellati di valutare bene l'ingresso in Alde. Ricordando le critiche del gruppo ai Cinque Stelle, Sibilia aggiunge: "Decidete se meglio soli (vi ricordo che il parlamento europeo non ha iniziativa legislativa, cioè, per intenderci i deputati non possono proporre leggi) o male accompagnati e un po' ipocriti".