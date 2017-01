(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Incredibile il voltafaccia europeista di Grillo! Per qualche poltrona in più a Bruxelles, i 5stelle abbandonano un gruppo euroscettico per entrare nell'Alde, il gruppo più favorevole all'Europa dell'euro, delle banche, delle lobby e dell'immigrazione". Così il segretario della Lega Matteo Salvini.