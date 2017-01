(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "La lotta agli scafisti va fatta in acque libiche". Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti in una intervista televisiva. "La missione di sicurezza marittima deve rimanere ma bisognava imprimere una trasformazione alla missione europea. In accordo con il governo libico dobbiamo sostenere la guardia costiera libica perchè ci siano dei controlli nelle loro acque libiche. Non possiamo continuare a veder partire migliaia di barconi dalle coste libiche".