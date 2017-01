(ANSA) - BERGAMO, 8 GEN - Due persone sono morte precipitando al passo della Presolana, in alta valle Seriana. L'incidente è avvenuto - a quanto si apprende - sotto la cima della Presolana, un massiccio montuoso delle Prealpi Bergamasche che raggiunge un'altitudine massima di poco più di 2.500 metri. Si tratta di località che offrono diversi generi di attrattiva e sport, dallo sci (ma le nevicate finora sono state scarse e sopra i 1700 metri) alle scalate. Non è ancora chiaro in che attività fossero impegnate le due persone precipitate