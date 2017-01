Maltempo: bus bloccato in montagna, anziani salvati da Vvf

(ANSA) - SANSEPOLCRO (AREZZO), 8 GEN - Un gruppo di anziani è andato a cena in un ristorante sulle colline di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, ma al ritorno il pullman sul quale viaggiava è rimasto bloccato in una curva a causa delle sue dimensioni e del ghiaccio. Fuori la temperatura segnava sei gradi sotto lo zero: gli anziani sono stati salvati dai vigili del fuoco grazie a una staffetta di auto. E' accaduto ieri sera a Montagna, una frazione di Sansepolcro. Per recuperare gli anziani, un gruppo formato da trenta persone, è infatti stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro che hanno fatto la staffetta con le auto per accompagnarli in albergo, mentre i loro colleghi lavoravano per recuperare il pesante mezzo da turismo che è stato agganciato e rimesso in carreggiata: gli anziani turisti erano già al caldo in albergo.