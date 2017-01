Provoca incidente e fugge ma perde la targa: denunciato

La caccia al pirata della strada è durata davvero poco a Cremona: un automobilista 56enne è fuggito dopo aver provocato un incidente ma ha perso la targa della sua vettura. I carabinieri lo hanno individuato nel giro di poche ore e lo hanno denunciato per omissione di soccorso. E’ successo la scorsa notte. L’uomo non ha rispettato una precedenza e due vetture hanno carambolato. Nessuna grave conseguenza per i due automobilisti (10 giorni di prognosi per uno, e una rapida medicazione per l’altro) ma il 56enne non si è fermato, nonostante anche la sua auto avesse riportato qualche danno, andando a sbattere contro una vetrina.