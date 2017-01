(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 8 GEN - "In questi giorni di tanto freddo penso e vi invito a pensare a tutte le persone che vivono per la strada, colpite dal freddo e tante volte dall' indifferenza. Purtroppo alcuni non ce l'hanno fatta. Preghiamo per loro e chiediamo al Signore di scaldarci il cuore per poterli aiutare". Lo ha detto papa Francesco dopo la recita dell'Angelus in Piazza San Pietro.