(ANSA) - ROMA, 8 GEN - La riconquista di Aleppo costituisce "un momento critico" del conflitto siriano in corso dal 2011, ma ora "siamo sulla via della vittoria": lo ha detto il presidente siriano Bashar al-Assad in una intervista a tre media francesi tra cui France-Info, la prima concessa, in inglese, dopo aver ripreso il controllo di Aleppo. Assad ha aggiunto che la riconquista della città "non deve essere considerata una vittoria, perché si potrà parlare di vittoria soltanto quando avremo eliminato tutti i terroristi".