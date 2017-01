Sanità: Russo (Fi), in ospedale Nola malati adagiati a terra

(ANSA) - NAPOLI, 8 GEN - Ammalati a terra, nell'ospedale di Nola (Napoli) per la mancanza di barelle e posti letto: a denunciarlo è il deputato Paolo Russo (FI), che annuncia un'interrogazione parlamentare. "Dopo la vergogna dell'ospedale di Boscotrecase ora tocca a Nola. Già pronta un'interrogazione parlamentare per denunciare la scandalosa situazione degli ammalati adagiati a terra perché mancano letti e barelle", dice Russo. "Altro che De Luca commissario alla Sanità - continua - mi interessa che prima di ogni manfrina politica si restituisca dignità ai miei concittadini. Se il Santa Maria della Pietà deve funzionare in questo modo é meglio chiuderlo perché di ospedali così si muore. De Luca aveva promesso che non saremmo mai più stati ultimi, ci ha ridotti all'indigenza". Russo chiede l'intervento del ministro: "restituisca il diritto alla salute a un'area che conta 600 mila abitanti. Non si scarichi ora la responsabilità sui medici che tentano, pur senza strumenti a disposizione, di difendere la vita delle persone".