Meningite, caso sospetto a Torino: muore 25 enne

Un italiano di 25 anni è morto all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino per un sospetto caso di meningite. Il giovane, residente a Valperga, nel Torinese, lamentava febbre alta almeno da ieri. Trasportato dall’elisoccorso, è arrivato in ospedale in condizioni drammatiche. Saranno gli esami, nelle prossime ore, a stabilire se a causare il decesso sia stata effettivamente la meningite. A scopo precauzionale è stata avviata la profilassi del caso ai famigliari.

MILANO E’ stata confermata la diagnosi di meningite, per l’uomo di 49 anni, trovato svenuto a casa venerdì scorso a Busto Garolfo, e poi trasportato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Legnano (Milano). Si tratterebbe di una forma batterica, che ha reso necessaria la profilassi per tutti coloro che sono entrati in contatto con il malato negli ultimi giorni. L’uomo, arrivato in ospedale in gravi condizioni e con la febbre alta, resta ricoverato e costantemente monitorato. Sono in corso accertamenti per risalire al ceppo batterico responsabile del contagio.

MESSINA E’ morto questa mattina al Policlinico di Messina l’uomo di 65 anni ricoverato per meningite. Per Giuseppe Nunnari primario del reparto di malattie infettive del Policlinico però «il quadro dell’uomo era già compromesso poiché era cardiopatico con un edema polmonare e aveva anche la meningite. Purtroppo le condizioni erano già gravissime quando è arrivato qui. Non bisogna creare allarme questo era un ceppo di meningite diverso da quelli che si sono sviluppati in Toscana e chi è entrato in contatto con il paziente morto qui non rischia».

PUGLIA Hanno confermato che si tratta di meningite batterica i test compiuti sulla giovane paziente di 17 anni ricoverata ad Andria dal 5 gennaio. E' il primo caso di meningite batterica conclamato in Puglia. La paziente, le cui condizioni sono stabili e in leggero miglioramento, sarà trasferita dal reparto di rianimazione dove si trova in quello di pediatria, dove resterà in osservazione per almeno dieci giorni.