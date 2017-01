Corea Nord, lancio missile lungo raggio in qualsiasi momento

(ANSA) - PECHINO, 9 GEN - La Corea del Nord ha assicurato di poter lanciare uno dei suoi missili a lungo raggio "in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo su indicazione della leadership", rivendicando la pienezza del diritto di farlo. In un'intervista diffusa ieri dalla tv statale Kctv, giorno del compleanno del "giovane generale" Kim Jong-un, un portavoce del ministero degli Esteri ha ribadito che Pyongyang possiede le tecnologie relative alle testate nucleari standardizzate. "Gli Usa continuano a denunciare i nostri preparativi come una provocazione e parlano di sanzioni come un ladro che brandisce un bastone", ha messo in guardia il portavoce, senza fornire ulteriori dettagli sull'ipotesi del test. Nel discorso di inizio anno, Kim ha annunciato che il Paese è nella fase finale per poter effettuare il lancio di un missile intercontinentale. Pyongyang, secondo gli esperti, è al lavoro su un vettore in grado di poter raggiungere gli Usa.