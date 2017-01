(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Il presidente siriano Bashar al-Assad ha detto che il suo governo e' pronto a negoziare "su tutto" durante i previsti negoziati di pace in Kazakhstan, ma ha sottolineato che non e' ancora chiaro chi rappresenterà l'opposizione e che non c'e' ancora una data: lo riporta il quotidiano britannico The Independent.