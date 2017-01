L'ex le dà fuoco, ventiduenne gravissima a Messina

Una ragazza di 22 anni lotta con la morte del Policlinico di Messina dopo che ieri mattina l’ex compagno l’ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco. L’uomo di 24 anni - scrive la Gazzetta del Sud - è fuggito ed è ancora ricercato. Il tentativo di omicidio è avvenuto in casa della vittima nel quartiere Bordonaro. La ragazza ha ustioni sul 60% del corpo. Il giovane ieri mattina poco dopo l'alba avrebbe suonato il campanello della casa della ex con cui aveva avuto una relazione molto tormentata che si sarebbe conclusa due mesi fa. La ragazza ha aperto appena sveglia e si è trovata di fronte il giovane che l’ha spinta dentro e le ha versato addosso una tanica di benzina dandole fuoco. La squadra mobile, coordinata dal sostituto Antonella Fradà, sta indagando per scoprire dove l’assalitore sia andato a nascondersi.