Trump a Meryl Streep, 'sei una Hillary lover'

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Meryl Streep e' "una Hillary lover": il presidente eletto Donald Trump ha liquidato cosi' la notte scorsa, in un'intervista telefonica pubblicata oggi dal New York Times, le critiche rivoltegli dall'attrice durante il suo discorso di ieri sera all'assegnazione dei Golden Globes. Trump ha spiegato di non aver visto il discorso di Streep, ne' la trasmissione trasmessa dalla Nbc, ma ha aggiunto di "non essere rimasto sorpreso" di essere stato attaccato dalla "gente liberale del cinema". Nel suo discorso Streep, che ha ottenuto il premio alla carriera Cecil B. DeMille, ha sottolineato l'importanza della diversità nel mondo dell'arte: "Se a Hollywood mandassimo via tutti quelli che non sono nati qui non ci resterebbe nulla da guardare se non il football e le arti marziali, che non sono propriamente arte". Poi, senza nominare Trump, ha ricordato di quando il magnate immobiliare durante la campagna elettorale scimmiottò un giornalista disabile. Nell'intervista Trump ha negato di avere mai deriso nessuno.