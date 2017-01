(ANSA) - VOLTERRA (PISA), 09 GEN - Due persone sono morte stamani a Volterra (Pisa), in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni, un'auto ha travolto tre pedoni, due dei quali sono morti. L'incidente, la cui dinamica è al vaglio degli agenti del commissariato di polizia, è avvenuto in viale Ferrucci, nel centro abitato di Volterra, non distante dal teatro romano. (ANSA).