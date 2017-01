Siriane con passaporti falsi bloccate in aeroporto Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 9 GEN - Due giovani donne siriane, una delle quali incinta ed una bambina di meno dieci anni sono state bloccate ieri sera nell'aeroporto di Cagliari-Elmas mentre tentavano di imbarcasi, con passaporti falsi, su un volo diretto in Inghilterra. Da quanto si è appreso si trovavano da alcuni giorni a Cagliari ed erano arrivate dalla Germania. Quando si sono presentate agli imbarchi sono state controllate dalla Polaria che si è accorta dei documenti falsi. In aeroporto sono arrivati gli agenti della Digos e dell'Ufficio stranieri che hanno avviato gli accertamenti. Dalle verifiche è emerso che erano arrivate dalla Germania passando, a quanto pare, dall'aeroporto di Milano. Sono rimaste qualche giorno nel capoluogo sardo prima di decidere di ripartire. I passaporti fasulli sono stati sequestrati e le donne denunciate. Ora sono in corso le indagini per stabilire dove abbiano recuperato i documenti. Non si può escludere, comunque, che le siriane chiedano asilo. (ANSA).