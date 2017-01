Scuola: Fedeli, già si lavora per buon inizio prossimo anno

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - "Nelle settimane appena passate ho trascorso molto tempo ad approfondire ogni dettaglio, a individuare risposte efficaci a esigenze a volte complesse, a lavorare già da ora al prossimo anno scolastico, affinché inizi nel migliore dei modi possibili per voi studenti, per tutto il personale che vi opera, per le vostre famiglie". Lo scrive la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, in un messaggio, pubblicato sul sito del Miur, per augurare un buon rientro a scuola agli studenti dopo la pausa natalizia. Nel messaggio il ministro rivolge un pensiero agli studenti delle aree del Centro Italia colpite dal terremoto assicurando loro che la scuola "sarà sempre in cima alla lista delle priorità e centrale nella fase di ricostruzione". Riferendosi poi al maltempo che di questi giorni, la titolare del dicastero dell'Istruzione ha spiegato che "responsabilmente, alcune amministrazioni locali e alcuni dirigenti scolastici hanno preferito posticipare il ritorno a scuola, per evitare ogni possibile rischio".