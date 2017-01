(ANSA) - ROMA, 9 GEN - La votazione online indetta sul blog di Beppe Grillo dice sì alla proposta di passaggio del M5S nel gruppo europeo Alde. Alla votazione, si legge sul blog, "hanno partecipato 40.654 iscritti certificati. Ha votato per il passaggio all'Alde il 78,5% dei votanti pari a 31.914 iscritti, 6.444 hanno votato per la permanenza nell'Efdd e 2.296 per confluire nei non iscritti", ovvero nel gruppo Misto. "Riforma dell'eurozona" e "i diritti e libertà" sono alcuni dei titoli principali del testo di accordo che già gira sul web e porta la firma del 4 gennaio. Testo che, di fatto, ripercorre alcuni punti sottolineati domenica nel post di Beppe Grillo.