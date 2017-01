Inaugurato a Norcia terzo container collettivo

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 9 GEN - E' stato inaugurato a Norcia il terzo container collettivo che ospiterà oltre dieci famiglie, permettendo così a una quarantina di persone di trascorrere l'inverno in una struttura al riparo dal freddo. Erano presenti al taglio del nastro il sindaco Nicola Alemanno e il colonnello Massimo Tuzza, comandante del sesto reggimento Genio pionieri. "Fondamentale" è risultato infatti il contributo dell'esercito, che ha permesso in poco più di un mese la realizzazione di tre strutture collettive, progettate per accogliere i terremotati in vista dei giorni più rigidi dell'anno. I militari hanno lavorato per un'urbanizzazione speditiva dell'area, approntando le fondamenta e realizzando gli allacci alle utenze. L'operato dei militari del Genio continua sul territorio di Norcia con la preparazione di altri due moduli collettivi, nei pressi dei tre già realizzati e di un'ulteriore area nella frazione di Popoli.