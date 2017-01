(ANSA) - ISTANBUL, 9 GEN - Tutti i voli interni della Turkish Airlines in partenza e in arrivo all'aeroporto Ataturk di Istanbul sono stati cancellati fino alla mezzanotte di oggi a causa delle "condizioni atmosferiche negative". Lo ha annunciato l'amministratore delegato della compagnia, Bilal Eksi. Negli ultimi giorni, la metropoli sul Bosforo è stata colpita da forti nevicate, con temperature scese anche di diversi gradi sotto lo zero. In precedenza, erano già stati cancellati decine di voli, anche internazionali. A Istanbul, sono inoltre rimasti chiusi molte scuole e uffici pubblici.