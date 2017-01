(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 9 GEN - Ha provocato una vittima l'incendio che si è sviluppato stamane, per cause in corso di accertamento, in un appartamento all'interno di una palazzina di via Mario Carli, a San Severo. Si tratta dell'inquilino dell' appartamento in cui si è sviluppato l'incendio e che, dopo diverse ore di lavoro, è stato trovato dai vigili del fuoco all' interno del bagno, completamente carbonizzato. Diverse squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale sono state impegnate per diverse ore per spegnere le fiamme e, insieme ai carabinieri i pompieri si sono adoperati per far evacuare le famiglie che vivono nello stabile. Al momento non è stato reso noto il nome della vittima. Sono state avviate indagini per appurare le cause che hanno provocato l'incendio