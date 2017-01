Maltempo:in Puglia ostetrica arriva in ospedale con trattore

(ANSA) - BARI, 9 GEN - Ha sfidato la neve, alta oltre un metro, e il gelo e ha percorso i 12 km che la separavano dall' ospedale dove lavora come ostetrica a bordo di un trattore, guidato dal marito: è la storia di Rosa Maiullari, raccontata sul sito web acquavivapartecipa.it. L'ostetrica è di Santeramo in Colle e lavora nell'ospedale 'Miulli' di Acquaviva delle Fonti. La zona, come gran parte di tutta la Puglia, è sommersa da una insolita coltre di neve che ha isolato numerosi Comuni, rendendo impraticabili le strade. Rosa Maiullari, sfidando le temperature polari, non si è persa d'animo e si è fatta accompagnare dal marito, proprietario di un'azienda agricola a bordo di un trattore. "Le partorienti - ha detto la donna al marito - hanno bisogno di me". E così ha raggiunto l'ospedale. Sulla pagina Facebook 'Ostetriche Miulli' le sue colleghe scrivono di lei, raccontando che è una donna piena di risorse, che è riuscita a vincere neve e ghiaccio.