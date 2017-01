Macedonia: a Gruevski l'incarico di formare il nuovo governo

(ANSAmed) - SKOPJE, 9 GEN - Il presidente macedone Gjorgje Ivanov ha conferito oggi il mandato di formare un nuovo governo al conservatore Nikola Gruevski, premier uscente e leader del Vmro-Dpmne, il partito che ha vinto di stretta misura le elezioni anticipate dell'11 dicembre scorso. Gruevski ha 20 giorni di tempo per presentare in parlamento la lista dei ministri e il programma del suo nuovo esecutivo. Nel voto di un mese fa il Vmro-Dpmne ha ottenuto 51 seggi dei 120 complessivi del parlamento di Skopje, la cui sessione inaugurale si è tenuta il 30 dicembre scorso. Al partito socialdemocratico (Sdsm), principale forza di opposizione guidata da Zoran Zaev, sono andati 49 seggi, la maggiore forza politica della minoranza albanese, Dui, si è aggiudicato dieci seggi, il resto dei deputati è andato alle altre tre formazioni degli albanesi. Non avendo la maggioranza assoluta, Gruevski per formare il suo governo dovrà negoziare con i partiti della minoranza albanese.