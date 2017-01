(ANSA) - BERLINO, 9 GEN - Per il ministro dell'Interno tedesco, Thomas de Maizière, la lotta contro il terrorismo può costituire una nuova ragion d'essere e dare e nuovo slancio all'Europa. "Può la minaccia terroristica portare all'Europa una nuova motivazione, una nuova esperienza, e una nuova speranza? Io credo di sì", ha detto de Maizière oggi a Colonia, intervenendo alla conferenza "Quo vadis Europa?". De Maizière ha sottolineato che la democrazia va difesa. E ha aggiunto che "apertura, sicurezza e valori" non rappresentano "concetti alternativi" l'uno all'altro. Citando i vari appuntamenti elettorali, cui andrà incontro l'Europa nei prossimi mesi, il ministro ha sollecitato gli elettori tedeschi a votare nella direzione di una "Germania forte in una Europa forte".