(ANSA) - ROMA, 9 GEN - "Oggi mettiamo piede al Consiglio di sicurezza dell'Onu ed è chiaro che all'agenda del mondo su pace e sicurezza" noi poniamo l'accento "su questioni che riteniamo debbano essere una priorità, a cominciare dal Mediterraneo. L'Italia può giocare un ruolo importante nell'imprimere un rafforzamento di intensità a questo dossier". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, poco prima di partire per New York dove parteciperà alla riunione del Consiglio di Sicurezza dove l'Italia entra come membro non permanente.